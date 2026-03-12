السجن المؤبد لـ15 مدانا بهجوم على قاعة حفلات بروسيا عام 2024

قضت محكمة في موسكو الخميس بالسجن المؤبد لأربعة منفذين وأحد عشر متواطئا في الهجوم على قاعة كروكوس سيتي هول للحفلات قرب العاصمة الروسية عام 2024، والذي أسفر عن مقتل 150 شخصا، في أسوأ اعتداء تشهده روسيا منذ نحو عشرين عاما.

وحُكم على المنفذين الأربعة، وهم شمس الدين فريدوني، وداليرجون ميرزوييف، ومحمد صابر فايزوف، وسعيد أكرامي راتشابوليزاده، وجميعهم من مواطني طاجيكستان، بالسجن المؤبد خلال جلسة عقدت في موسكو، بحسب صحافية من وكالة فرانس برس في المكان.

كما حُكم على 11 رجلا آخرين ملاحقين بتهمة التواطؤ بالعقوبة نفسها. وجاء الحكم مطابقا لمطالب الادعاء العام.

وخلال تلاوة الحكم، ظهر عدد من الرجال مطأطئي الرؤوس داخل القفص الزجاجي المخصص للمتهمين، أمام عناصر من قوات الأمن.

وكان مسلحون اقتحموا في 22 آذار/مارس 2024 قاعة الحفلات قبل أن يطلقوا النار على الحشد ويضرموا النار في المكان، في هجوم تبناه تنظيم الدولة الإسلامية، وكان الأكثر دموية له على الأراضي الأوروبية.

والمدانون الأربعة فتحوا النار داخل كروكوس سيتي هول قبيل حفل لموسيقى الروك، ثم أشعلوا النار في المبنى، ما أدى إلى احتجاز عدد كبير من الأشخاص في الداخل.

وأوقع الهجوم 150 قتيلا وأكثر من 600 جريح، بينهم أطفال، وأثار صدمة واسعة في روسيا، التي كانت آنذاك في خضم حرب بدأتها قبل عامين في أوكرانيا.

وكان الكرملين أشار إلى احتمال ضلوع كييف في الاعتداء، من دون أن يقدم أدلة تدعم اتهاماته، فيما نفت السلطات الأوكرانية أي مسؤولية.

وعقب الهجوم، شددت روسيا قوانينها وخطابها المناهض للمهاجرين، في وقت يعيش ويعمل في البلاد عدد كبير من مواطني آسيا الوسطى، ما أدى إلى توترات بين موسكو ودول المنطقة.

