السجن خمسة أشهر لرئيس أكبر حزب معارض بكردستان العراق في قضية تشهير

أصدرت محكمة في إقليم كردستان العراق الثلاثاء حكما بسجن زعيم أبرز حزب كردي معارض خمسة أشهر في قضية تشهير، حسبما صرّح محاميه لوكالة فرانس برس.

وأوقف شاسوار عبد الواحد زعيم حركة الجيل الجديد، في 12 آب/أغسطس في منزله في السليمانية، ثاني أكبر مدن الإقليم التي يهيمن عليها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أحد الحزبين الكرديين التاريخيين، في قضية تشهير تقدمت بها نائبة سابقة في برلمان الإقليم.

وتمكّن الجيل الجديد الذي تأسس في 2017 من مضاعفة عدد نوابه في برلمان الإقليم في الانتخابات التشريعية الأخيرة والحصول على 15 مقعدا من أصل 100، ليصبح ثالث أكبر قوة سياسية فيه. ويشغل كذلك تسعة مقاعد من أصل 329 في البرلمان العراقي.

وقال المحامي بشدار حسن لوكالة فرانس برس “حُكم على موكلي (شاسوار عبد الواحد) بالسجن خمسة أشهر”، مشيرا إلى أن فريق محامي الدفاع “سيطلبون تمييز القرار بانتظار أن تعيد محكمة السليمانية النظر في هذا الحكم”.

واعتبر الجيل الجديد في بيان أن “قرار محكمة السليمانية اليوم كان متوقعا”، مؤكدا أنه سيكون “أكثر حماسة من ذي قبل في معارضة” الحزبين الأساسيين في الإقليم.

ومنذ عقود، يشهد كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي تنافسا على السلطة بين الحزب الديموقراطي الكردستاني وأسرة بارزاني في أربيل، والاتحاد الوطني الكردستاني وأسرة طالباني في السليمانية.

وشدّد الجيل الجديد على أنه قام “بجميع الاستعدادات” لانتخابات البرلمان العراقي المرتقبة في تشرين الثاني/نوفمبر والتي سيشارك فيها ضمن تحالف يقوده رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

ومنذ دخوله عالم السياسية، عمد عبد الواحد (46 عاما) الذي أوقف مرات عدة خلال السنوات الأخيرة وأصيب في محاولة اغتيال، إلى تشديد اللهجة في انتقاداته الموجهة للحزبين الرئيسيين في كردستان العراق، وتصديه للفساد ودعواته لمحاربة البطالة والفقر في الإقليم.

وفي حين يقدّم الإقليم نفسه على أنه واحة للاستقرار في بلد بدأ مؤخرا يشهد استقرارا نسبيا بعد أربعة عقود من النزاعات، يندد ناشطون ومعارضون بالفساد المستشري فيه وبالتوقيفات التعسفية وانتهاكات حرية التجمع والهجمات على حرية الصحافة.

وفي 22 آب/أغسطس، أوقفت قوات الأمن في الإقليم السياسي المعارض لاهور شيخ جنكي، ابن عمّ القياديين في الاتحاد الوطني الكردستاني بافل وقباد وهما نجلا الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، بعد اشتباكات مسلحة في السليمانية أسفرت عن مقتل ثلاثة من قوات الأمن وإصابة 19 آخرين بحسب حصيلة رسمية.

