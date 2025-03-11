السجن عامين ضد ناشط إسلامي بسبب “الإشادة” بهجوم في إسرائيل

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قضت محكمة مغربية بالسجن عامين ضد ناشط في جماعة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة، وفق ما أفاد دفاعه الثلاثاء، بسبب تدوينات على فيسبوك “تشيد” بهجوم بسكين في إسرائيل مطلع العام.

وقال المحامي محمد الصروخ لوكالة فرانس برس إن موكله رضوان القسطيط اعتقل في 5 شباط/فبراير بتهمة “التحريض على الكراهية” و”التمييز” و”إهانة هيئة منظمة”، على خلفية “نحو 15 تدوينة على فيسبوك، ينكر أنها له”.

وأكد أن من بين المنشورات التي استند عليها الاتهام تدوينة اعتبر فيها المتهم أن “الجميل في عملية تل أبيب أنها بحول الله ستطلق حملة عنصرية مباركة”، ضد الإسرائيليين من أصول مغربية.

كما أُخذت عليه إشادته في تدوينة أخرى بمنفذ الهجوم ونشر صورته على اعتبار أنه مواطن مغربي، وفق ما أفادت وسائل إعلام مغربية وإسرائيلية.

قتل منفذ الهجوم الذي استهدف خمسة أشخاص في تل أبيب في كانون الثاني/يناير، وفق ما أفادت الشرطة الإسرائيلية.

وقضت المحكمة الابتدائية بطنجة بإدانة القسطيط بالسجن النافذ عامين في حكم صدر ليل الاثنين، بعدما اعتبرت أن تلك التدوينات “تتضمن إشادة بعملية إرهابية”، وفق محاميه.

لكنه وصف الحكم ضد موكله “بأنه قاس لكونه ينكر تلك المنشورات”، وقال إنه سيستأنفه.

والمتهم عضو في جماعة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة ذات التوجه الصوفي. وهي محظورة رسميا ومقبولة عمليا، وتعد من أبرز التنظيمات المغربية المؤيدة لحركة المقاومة الفلسطينية حماس.

كو/إسب/ص ك