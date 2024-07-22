السجن لـ57 بنغلادشياً عقب تظاهرهم في الإمارات

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أصدرت دولة الإمارات الاثنين أحكاماً بالسجن على 57 بنغلادشياً تظاهروا ضد حكومة بلادهم على أراضيها، بحسب وكالة أنباء الأمارات الرسمية (وام).

وأشارت الوكالة إلى صدور 3 أحكام بالسجن المؤبد و53 حكماً بالسجن عشر سنوات وحكم واحد بالسجن 11 عاماً بعد إدانة الموقوفين “لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم” في الإمارات فيما تشهد بنغلادش اضطرابات عنيفة.

وتشهد بنغلادش احتجاجات على نظام الحصص في التوظيف بالقطاع العام الذي يقول منتقدوه إنه يفيد أنصار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي تحكم البلاد منذ 15 عاماً.

وبحسب الوكالة الإماراتية “قضت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة”.

وأضافت الوكالة “استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات والذي أكد أن المتهمين تجمهروا ونظموا مسيرات بأعداد غفيرة في عدد من شوارع الدولة اعتراضًا على قرارات صدرت من الحكومة البنغالية”.

يمثّل البنغلادشيون ثالث أكبر مجموعة من الأجانب في الإمارات، بعد الباكستانيين والهنود، بحسب وزارة الخارجية الإماراتية.

بور/