السجن مدى الحياة لسعودي نفّذ عملية دهس في سوق ميلادية في ألمانيا

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حكَمَ القضاء الألماني الجمعة بالسجن مدى الحياة على طبيب نفسي سعودي نفّذ عملية دهس بسيارته في سوق لعيد الميلاد مزدحمة عام 2024، متسببا بمقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 300 آخرين.

ورأت محكمة مدينة ماغدبورغ الواقعة في شرق ألمانيا أن الجرائم التي ارتكبها طالب جواد عبد المحسن البالغ 51 عاما “شديدة الفداحة”، ما يقلّل من إمكان الإفراج المبكر عنه.

وأدت عملية الدهس التي نفذها عبد المحسن في 20 كانون الأول/ديسمبر 2024 إلى مقتل طفل في التاسعة وخمس نساء تتراوح أعمارهن بين 45 و75 عاما وإصابة 309 آخرين.

وأعادت عملية الدهس هذه إلى الأذهان الهجوم الذي نفذه جهاديّ بشاحنة في سوق ميلادية ببرلين في كانون الأول/ديسمبر 2016 وأودى ب12 شخصا.

وكان عبد المحسن يعبّر في مواقع التواصل عن دعمه لحزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف، وعدائه للإسلام والحكومة الألمانية.

بور/ب ح/دص