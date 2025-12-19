السجن 10 سنوات لفرنسية انتمت إلى تنظيم الدولة الإسلامية وعادت من سوريا عام 2022

قضت محكمة جنايات خاصة في باريس الخميس بحبس فرنسية عائدة من مخيمات شمال شرق سوريا عشر سنوات لإدانتها بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي ختام محاكمة استغرقت ثلاثة أيام، دينت كارول سون بتهمة الانتماء “إلى عصابة أشرار إرهابية”، وأرفقت عقوبة الحبس عشر سنوات بقرار إخضاع سون لمتابعة اجتماعية-قضائية لمدة خمس سنوات، إضافة إلى أمر بتوفير العلاج لها.

وتوجهت سون إلى سوريا في تموز/يوليو 2014 عندما كانت في الثامنة عشرة برفقة شقيقها الذي يكبرها بعام، واعتقلتها القوات الكردية في كانون الأول/ديسمبر 2017 على ضفاف نهر الفرات عند انهيار تنظيم الدولة الإسلامية.

وعادت كارول سون البالغة اليوم 30 عاما إلى فرنسا في 5 تموز/يوليو 2022 خلال أول عملية إعادة جماعية واسعة للأطفال وأمهاتهم منذ سقوط “الخلافة” عام 2019.

وأظهرت المحاكمة أن سون تأثرت بالتوجهات المتطرفة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وبررت انضمامها إلى تنظيم الدولة الإسلامية بصدمات في حياتها، من بينها تعرّضها لاغتصاب جماعي عندما كانت في الرابعة عشرة.

وأوضح القاضي أن المتهمة المتحدرة من عائلة ذات تقاليد مسيحيةفي ضواحي باريس، خالطت خلال وجودها في سوريا “أشخاصا (…) معروفين بفظائعهم”، أو يقاتلون في وحدات تضمّ بعض منفذي اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

ومن بين هؤلاء الداعية الفرنسي البارز صلاح الدين غيتون الذي تعرّفت إليه عبر “فيسبوك” ووجدته “وسيما” و”لطيفاً”، واقترنت به لدى وصولها إلى سوريا، لكنّ زواجهما لم يدم سوى نحو عشرة أيام، إذ ما لبث أن قُتل في المعارك.

أما زواجها الثاني، فكان من عضو في جهاز الاستخبارات التابع لتنظيم الدولة، وكتبت لوالدتها يومها أنه رجل “يصفّي الخونة”، وهو اليوم موقوف في العراق.

ومن بين النساء اللواتي يشكّلن أكثر من ثلث نحو 1500 فرنسي توجهوا إلى العراق وسوريا، عادَت 160 إلى اليوم، بحسب المحامية العامة، ومنذ 2017، حوكمت 30 منهن أمام محكمة الجنايات الخاصة، فيما حوكمت أخريات أمام محاكم جنايات عادية.

