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السجن 20 عاما للرئيس البيروفي الأسبق توليدو بتهم فساد

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حكمت محكمة في ليما الإثنين على الرئيس البيروفي الأسبق أليخاندرو توليدو (78 عاما) بالسجن لأكثر من 20 عاما بتهم فساد وتبييض أموال، وذلك في إطار فضيحة شركة الإنشاءات العملاقة “أوديبريشت”.

وتوليدو الذي حكم البلاد من 2001 ولغاية 2006، صدر بحقّه حُكم بالسجن لمدة 20 سنة و6 أشهر بعدما أدانته المحكمة بتهم تلقّي رشى بعشرات ملايين الدولارات من شركة الإنشاءات البرازيلية العملاقة “أودبريشت” مقابل حصولها على عقود عامة.

وكانت الولايات المتّحدة سلّمت توليدو إلى البيرو في نيسان/أبريل 2023 لمحاكمته.

ووجّهت النيابة العامة إلى توليدو تهمة تلقّي عشرات الملايين من الدولارات من مجموعة البناء البرازيلية “أوديبريشت” التي تشكل محور فضيحة واسعة في أميركا الجنوبية مرتبطة برشاوى في مقابل الحصول على عقود عامة.

وتوليدو هو أحدث رئيس بيروفي سابق يحاكم بتهم فساد بعد كلّ من ألبرتو فوجيموري (1990-2000) وأويانتا أومالا (2011-2016) وبيدرو بابلو كوتشينسكي (2016-2018)  ومارتن فيزكارا (2018-2020) وبيدرو كاستيو (2021-2022).

لج/بم

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية