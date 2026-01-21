السجن 23 عاما لرئيس الوزراء الكوري الجنوبي السابق هان داك سو

قضت محكمة في سيول الأربعاء بحبس رئيس الوزراء السابق هان داك سو 23 عاما لدوره في المحاولة الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية في كانون الأول/ديسمبر 2024.

واعتبر القاضي لي جين غوان في حكمه أن “المتهم قصّر حتى النهاية في أداء واجبه ومسؤوليته كرئيس للوزراء”، معلنا الحكم بعقوبة تتجاوز بثماني سنوات عقوبة الحبس 15 عاما التي طلبت النيابة العامة إنزالها بهان داك سو.

وأمرت المحكمة هان الذي مثل أمامها حرا، بالتوجه فورا إلى السجن لبدء قضاء عقوبته.

ورأى القاضي لي أن مرسوم الأحكام العرفية الذي أعلنه الرئيس السابق يون سوك يول في كانون الأول/ديسمبر 2024 كان يهدف إلى “تقويض النظام الدستوري” ويرقى إلى مستوى التمرد.

وكان هان داك سو (76 عاما) رئيسا لوزراء يون سوك يول عندما أقدم الرئيس بصورة مفاجئة على هذا الخطوة.

وهان واحد من بين عدد من المسؤولين السابقين الذين حوكموا لدورهم في محاولة فرض الأحكام العرفية.

ولاحظ القاضي لي في جلسة النطق بالحكم التي نقلها التلفزيون إن “المتهم أدى دورا مهما في أفعال التمرد التي أقدم عليها يون وآخرون، من خلال تأمين الامتثال (…) للإجراءات القانونية المطلوبة”.

وأضاف أن هان “لم يعارض صراحة” هذه الخطوة رغم كونه “أعرب عن مخاوفه لِيون” بشأنها.

وبعد إقالة يون من منصبه في نيسان/أبريل، تولى هان منصب الرئيس بالنيابة، وكان يُنظر إليه في وقت من الأوقات على أنه مرشح محافظ قوي في الانتخابات المبكرة.

واستقال من منصبه في ايار/مايو للترشح للرئاسة، إلا أن محاولته لم تنجح بسبب رفض حزب يون ترشيحه.

