السجن 3 سنوات لإماراتي حرّض على الزواج من قاصرات في المغرب عبر مواقع التواصل

قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية الأربعاء بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسة ملايين درهم بحق سيف سالم سيف علي المقبالي إماراتي الجنسية حرّض على الزواج من قاصرات في المغرب عبر مواقع التواصل، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وكان النائب العام للدولة أمر بإحالة المتهم إلى محاكمة عاجلة، بعدما كشفت التحقيقات عن قيامه بنشر مقطع مرئي تضمّن التحريض والدعوة إلى الزواج من فتيات قاصرات في المغرب، مدّعيا أن القوانين المغربية تسمح بذلك وهو أمر غير صحيح.

وأضافت “وام” أن المحكمة أمرت بحذف المقطع المسيء وإغلاق حسابات المتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومصادرة الهاتف المستخدم في ارتكاب الواقعة.

