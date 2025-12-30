The Swiss voice in the world since 1935
السعودية: أي مساس بأمننا الوطني خط أحمر

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي 30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت السعودية اليوم الثلاثاء إن أمنها الوطني خط أحمر ستدافع عنه، وذلك بعد ساعات من شن التحالف الذي تقوده المملكة هجوما على ميناء المكلا اليمني لاستهداف دعم عسكري خارجي قادم للانفصاليين الجنوبيين المدعومين من الإمارات.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان “أي مساس أو تهديد لأمننا الوطني هو خط أحمر لن تتردد المملكة حياله في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهته وتحييده”.

وشددت في البيان على ضرورة “أن تتخذ دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الخطوات المأمولة للمحافظة على العلاقات الثنائية بين البلدين”.

(تغطية صحفية جنى شقير – إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء )

