السعودية: اعتراض 7 صواريخ وسقوط حطام بالقرب من منشآت طاقة
6 أبريل نيسان (رويترز) – قالت وزارة الدفاع السعودية إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت سبعة صواريخ باليستية أطلقت باتجاه المنطقة الشرقية، مضيفة أن حطاما سقط بالقرب من منشآت طاقة وأن السلطات تعمل على تقييم الأضرار.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي القول “تم اعتراض وتدمير سبعة صواريخ باليستية أطلقت باتجاه المنطقة الشرقية، وسقوط أجزاء من حطام الصواريخ الباليستية في محيط منشآت للطاقة، وجار تقدير الأضرار”.
(تغطية صحفية إيناس العشري – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)