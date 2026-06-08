السعودية: صاروخ باليستي أُطلق من اليمن كان متجها نحو “دولة إقليمية”

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القاهرة 8 يونيو حزيران (رويترز) – قالت وزارة الدفاع السعودية إن صاروخا باليستيا انطلق من اليمن في وقت سابق اليوم الاثنين كان متجها نحو “دولة إقليمية” دون أن تسميها.

وأضافت الوزارة “لأسباب فنية تتعلق بالصاروخ الباليستي فقد أخفق وانحرف عن مساره ما أعطى مؤشرات غير دقيقة عن وجهة الاستهداف حيث سقط في منطقة خالية بالقرب من الحدود السعودية اليمنية”.

وقالت إيران إنها لم تشن أي هجوم على السعودية، بينما أعلنت جماعة الحوثي المتحالفة مع طهران تنفيذ هجوم على إسرائيل.

(تغطية صحفية منة علاء الدين والولي الولي ومحمد الجبالي – إعداد محمد عطية للنشرة العربية)