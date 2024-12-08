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السعودية: نقف إلى جانب الشعب السوري وخياراته

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(رويترز) – قالت السعودية يوم الأحد إنها تقف إلى جانب الشعب السوري وخياراته في هذه “المرحلة المفصلية” بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في وقت مبكر من يوم‭ ‬الأحد.

وجاء في بيان “تعرب المملكة عن ارتياحها للخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها لتأمين سلامة الشعب السوري الشقيق وحقن الدماء والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها.. وإذ تؤكد المملكة وقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق وخياراته في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا لتدعو إلى تضافر الجهود للحفاظ على وحدة سوريا وتلاحم شعبها”.

وأضاف “كما تدعو المملكة المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق والتعاون معه في كل ما يخدم سوريا ويحقق تطلعات شعبها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.

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