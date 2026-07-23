السعودية تؤكد اندلاع حريق في سفينة بعد إعلان الحوثيين استهداف ناقلتين

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القاهرة 23 يوليو تموز (رويترز) – أعلن الحوثيون في اليمن اليوم الخميس استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في عملية عسكرية، وأكدت وكالة الأنباء السعودية لاحقا اشتعال النار في إحدى السفينتين عقب هجوم تعرضت له في أثناء إبحارها في البحر الأحمر.

وذكرت الوكالة السعودية، نقلا عن مصدر رسمي في الهيئة العامة للنقل، أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق في مقدمة الناقلة إنسيليا، لكن جميع أفراد طاقمها بخير. ولم تذكر الوكالة الجهة التي استهدفت السفينة.

ونقلت عن المصدر قوله إن الجهات المعنية اتخذت “جميع الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها وحماية البيئة البحرية”، واصفا الهجوم بأنه انتهاك للقانون الدولي.

وفي بيان لهم، أعلن الحوثيون أنهم هاجموا ناقلتي النفط إنسيليا وليلى قائلين إنهما انتهكتا الحصار البحري الذي فرضته الجماعة المتحالفة مع إيران على السعودية في البحر الأحمر.

‏وذكروا أنهم استهدفوا الناقلتين “بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة”.

وفي وقت سابق، ذكر مصدر في الأمن البحري إن الناقلة إنسيليا أرسلت نداء استغاثة وأبلغت عن استهدافها بصاروخ في أثناء إبحارها عند الحدود الخارجية لميناء جازان السعودي في البحر الأحمر، وعن اشتعال حريق بها.

وقالت مجموعة فانجارد البريطانية لإدارة المخاطر البحرية إن الجانب الأيمن للناقلة إنسيليا أصيب بمقذوف مجهول على بعد حوالي 70 ميلا بحريا جنوب غربي الشقيق في السعودية في الساعة 2000 بتوقيت جرينتش.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن واقعة حدثت في المنطقة نفسها، مشيرة إلى أن ربان ناقلة نفط أبلغ عن إصابتها بمقذوف مجهول تسبب في اندلاع حريق على متنها، ويعمل الطاقم على إخماده. وأوضحت الهيئة أنه لم ترد تقارير عن وقوع قتلى أو جرحى أو حدوث آثار بيئية.

ولم يتضح بعد ما إذا كان تقرير الهيئة يشير إلى الناقلة إنسيليا، لكن تفاصيل الموقع والملابسات تتطابق مع تقرير فانجارد.

وقالت فانجارد إن الحوثيين أعلنوا مسؤوليتهم عن هذا الهجوم وكذلك عن استهداف سفينة ثانية، هي الناقلة ليلى، مشيرة إلى عدم تأكيد الأمر بعد.

وفي البيان نفسه، قال الحوثيون إنهم أجبروا نحو 10 سفن على التراجع والعودة. ولم تتمكن رويترز من التحقق من هذه الرواية حتى الآن.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن خمس ناقلات غيرت مسارها في البحر الأحمر أمس الأربعاء، وحددت اثنتان منها قناة السويس وجهة جديدة لهما بعد أن حذر الحوثيون السفن من الاقتراب من الموانئ السعودية.

(شاركت في التغطية ريني مالتيزو وجوناثان سول – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)