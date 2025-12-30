السعودية تحذر من المساس بأمنها الوطني وسط مطالب للقوات الإماراتية بمغادرة اليمن

reuters_tickers

7دقائق

من يمنى إيهاب ونيرة عبد الله ومها الدهان

30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – أكدت السعودية اليوم الثلاثاء أن أمنها الوطني خط أحمر وأيدت دعوة للقوات الإماراتية بمغادرة اليمن في غضون 24 ساعة، وذلك بعد ساعات من غارة جوية شنها التحالف الذي تقوده السعودية على ميناء المكلا بجنوب اليمن.

ويعد بيان المملكة أقوى لهجة تتبناها ضد أبوظبي حتى الآن، بعد أن شن التحالف هجوما على ما وصفه بالدعم العسكري الخارجي للانفصاليين الجنوبيين المدعومين من الإمارات، بينما حدد رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني المدعوم من السعودية مهلة نهائية للقوات الإماراتية للخروج من البلاد.

ودعت السعودية الإمارات إلى الاستجابة للطلب.

وتعد السعودية والإمارات من أبرز الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وقد تعرقل أي خلافات بينهما سبل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن قرارات إنتاج النفط.

وتعقد أوبك اجتماعا عبر الإنترنت يوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن العليمي ألغى أيضا اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، التي اتهمها في خطاب بثه التلفزيون بتأجيج الصراع الداخلي في اليمن بمساعدة المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال العليمي “للأسف الشديد تأكد بشكل قاطع ثبوت قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بالضغط وتوجيه المجلس الانتقالي بتقويض سلطة الدولة والخروج عليها من خلال التصعيد العسكري”.

وتراجعت البورصات الرئيسية في منطقة الخليج اليوم الثلاثاء في ظل تصاعد التوتر.

* الحليفان يقتربان من الدخول في صراع

شاركت الإمارات في التحالف الذي تقوده السعودية لمحاربة الحوثيين في اليمن منذ 2015. وفي عام 2019، بدأت الإمارات سحب قواتها من البلاد لكنها ظلت ملتزمة تجاه الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية.

وقرر المجلس الانتقالي الجنوبي لاحقا السعي إلى الحكم الذاتي في الجنوب، وشن هذا الشهر هجوما مفاجئا ضد قوات الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، مما جعل الحليفين الخليجيين أقرب من أي وقت مضى من الدخول في صراع شامل في اليمن الغارق في حرب أهلية منذ عام 2014.

وأنهى هذا التحرك جمودا دام سنوات، إذ أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي توسيع سيطرته في الجنوب. وحذرت السعودية الجماعة الانفصالية الرئيسية في الجنوب من التحركات العسكرية في محافظة حضرموت الشرقية وطلبت سحب قواتها.

ورفض المجلس الانتقالي الجنوبي الدعوة السعودية.

وقال التحالف إن الضربة المحدودة تمت بعد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة بالإمارات لميناء المكلا يومي السبت والأحد “دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف”.

وأضاف “قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي”.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية مقطع فيديو يظهر سفينة قالت إن اسمها “جرينلاند”، وإنها قادمة من ميناء الفجيرة الإماراتي وقامت بتفريغ أسلحة ومركبات قتالية.

* إعلام رسمي سعودي: لا خسائر بشرية جراء الضربة

نقل إعلام رسمي سعودي عن التحالف قوله إن الغارة على ميناء المكلا لم تسفر عن سقوط قتلى أو مصابين أو أضرار جانبية.

وقال مصدران لرويترز إن القصف استهدف الرصيف الذي أفرغت فيه حمولة السفينتين.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بعد مما تم قصفه أو طبيعة أو منشأ أي شحنات ربما تم استهدافها.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي اليمني أعمدة من دخان أسود يتصاعد من الميناء في وقت سابق من اليوم بعد الهجوم، ولقطات لمركبات محترقة في الميناء.

وتسيطر القوات المدعومة من الإمارات على مساحات واسعة من الأراضي في الجنوب بما في ذلك محافظة حضرموت ذات الأهمية الاستراتيجية.

وفرض العليمي حظرا جويا وبريا وبحريا على جميع الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة، باستثناء ما يصدر بإذن وتصريح رسمي من قيادة التحالف.

وتقع حضرموت على الحدود مع السعودية وتربطهما علاقات ثقافية وتاريخية؛ فالعديد من الشخصيات السعودية البارزة تعود أصولها إلى المنطقة.

أكد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في بيان مشترك مع ثلاثة أعضاء آخرين في مجلس القيادة أن الإمارات لا تزال شريكا رئيسيا في الحرب ضد الحوثيين.

ورفض الزبيدي في البيان أوامر العليمي، وقال إنه لا إجماع عليها.

وأردف يقول في البيان “نؤكد بصورة قاطعة أنه لا يملك أي فرد أو جهة داخل مجلس القيادة، أو خارجه، صلاحية إخراج أي دولة من دول التحالف العربي، أو الادعاء بإنهاء دورها أو وجودها”.

وأضاف “فذلك شأن تحكمه أطر وتحالفات إقليمية واتفاقات دولية لا تخضع للأهواء أو القرارات الفردية”.

ومنذ عام 2022، صار الانفصاليون جزءا من تحالف يسيطر على المناطق الجنوبية الخارجة عن سيطرة الحوثيين بموجب مبادرة لتقاسم السلطة مدعومة من الرياض.

ويسيطر الحوثيون على الجزء الشمالي من البلاد، بما يشمل العاصمة صنعاء، بعد أن أجبروا الحكومة المدعومة من السعودية على البقاء جنوبا.

وقال التحالف اليوم إنه سيواصل “منع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية”.

(شارك في التغطية حاتم ماهر ومحمد الغباري من القاهرة وأحمد الإمام وجنى شقير من دبي – إعداد دعاء محمد ورحاب علاء ومروة غريب وشيرين عبد العزيز ونهى زكريا للنشرة العربية )