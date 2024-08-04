السعودية تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان “بشكل فوري”

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دعت السعودية الأحد رعاياها إلى مغادرة لبنان “بشكل فوري” في ظل المخاوف من اشتعال الوضع في المنطقة على خلفية الحرب في غزة والتوتر بين إيران وإسرائيل.

وذكرت السفارة السعودية في بيروت في بيان على منصة اكس أنها “تتابع عن كثب تطورات الأحداث في جنوب لبنان وتجدّد السفارة دعوة المواطنين السعودية لمغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري التزاما بقرار منع السفر إلى لبنان”، المفروض منذ أيار/مايو 2021.

ومنذ نشوب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة مطلع تشرين الأول/أكتوبر، وما تلاها من تبادل شبه يومي للقصف عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، جدّدت المملكة دعوتها لرعاياها بمغادرة لبنان والتقيّد بقرار منع السفر إليه مرات عدة كان اخرها نهاية حزيران/يونيو.

وتأتي الدعوة السعودية بعد خطوات مماثلة من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة التي دعت رعاياها لمغادرة لبنان. كما دعت دول عربية مثل الأردن وسلطنة عمان رعاياها لمغادرة لبنان.

كذلك أعلنت السويد إغلاق سفارتها في بيروت ودعت مواطنيها إلى المغادرة.

وقامت بعض شركات الطيران بتعليق رحلاتها الى بيروت أو تعديل مواعيدها، ومنها الخطوط الجوية الكويتية التي علّقتها الى أجل غير مسمّى.

تتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع النطاق في الشرق الأوسط، مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في عملية نُسبت إلى إسرائيل، واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية قرب بيروت.

في المقابل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن بلاده على “مستوى عالٍ جدا” من الاستعداد لأي سيناريو “دفاعي وهجومي”.

بور-هت/كام