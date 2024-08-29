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السعودية تصدر قرارا بتغيير قيادات عسكرية كبيرة

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الرياض (رويترز) – نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) يوم الخميس مرسوما ملكيا نص على تغيير قيادات القوات المشتركة والبحرية والبرية.

وظل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي في منصبه.

ونص المرسوم الملكي على ترقية اللواء الركن فهد بن حمد بن عبدالعزيز السلمان إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائدا للقوات المشتركة، وإحالة القائد السابق الفريق الأول الركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع إلى التقاعد وتعيينه مستشارا بالديوان الملكي.

ووجه المرسوم بتعيين الفريق الركن فهد بن عبد الله بن صالح الغفيلي قائد القوات البحرية المُعفى من الخدمة نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة.

ونص القرار أيضا على تعيين الفريق الركن فهد بن عبد الله بن محمد المطير رئيس أركان القوات البرية المعفى من منصبه مستشارا بمكتب وزير الدفاع.

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