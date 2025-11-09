The Swiss voice in the world since 1935
السعودية تعدم شخصين لإدانتهما بالتخطيط لشن هجمات على دور العبادة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – قالت السعودية يوم الأحد إنها أعدمت مواطنين لانضمامهما إلى جماعة إرهابية خططت لتنفيذ هجمات على دور العبادة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن بيان لوزارة الداخلية أن الرجلين خططا أيضا لشن هجمات على منشآت أمنية وأفراد أمن.

ولم يشر البيان إلى الموعد الذي كان مقررا لشن أي من هذه الهجمات.

وجاء في البيان أنهما أقدما “على ارتكاب جرائم إرهابية تمثلت باستهداف دور العبادة والمقار الأمنية ورجال الأمن، وحيازة الأسلحة وصناعة المتفجرات، والتستر على عدد من العناصر الإرهابية، وانضمامهما إلى تنظيم إرهابي خارجي يستهدف الإضرار بأمن وسلامة المملكة”.

(تغطية صحفية منة علاء الدين – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية