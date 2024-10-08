السعودية تعدم فيليبينيا رغم مناشدات مانيلا لوقف تنفيذ العقوبة

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أعدمت السعودية عاملا فيليبينيا مدانا بتهمة القتل رغم الجهود التي بذلتها مانيلا لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وفق ما أعلن مسؤولون فيليبينيون الثلاثاء.

ولم يكشف اسم العامل الفيليبيني الذي أُعدم ولا تفاصيل الجريمة ولا تاريخ الإعدام بعد طلب الأسرة احترام الخصوصية.

وقال الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس خلال تحدثه إلى صحافيين الثلاثاء إن حكومته استنفدت كل الجهود لمنع تنفيذ عقوبة الإعدام.

وأضاف “كانت مأساة فظيعة. لقد جربنا كل شيء على مدى سنوات كثيرة”.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن هذه الجهود شملت تقديم طلب رئاسي “إلا أن عائلة الضحية رفضت قبول الدية في مقابل العفو عن الفيليبيني، وبالتالي نفّذ حكم الإعدام”.

وقال ماركوس إن الحكومتين أجرتا مفاوضات حول هذه القضية خلال “السنوات الخمس إلى الست” الماضية لكن “للأسف، القانون هناك صارم جدا”.

واحتلّت السعودية المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم في عامَي 2022 و2023 تواليا بعد الصين وإيران، حسب منظمة العفو الدولية.

وتعهد ماركوس المساعدة لإعادة جثة العامل إلى الفيليبين.

ويعمل ملايين الفيليبينيين في الخارج، وتتركز أعداد كبيرة منهم في الشرق الأوسط بسبب محدودية فرص العمل في بلادهم.

بام/الح/غ ر