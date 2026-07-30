السعودية تعلن إنشاء تحالف لتأمين الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر

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أعلنت السعودية إنشاء “تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات” هدفه ضمان أمن الملاحة وحماية الممرات المائية خصوصا في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وذلك عقب اجتماع عقد في الرياض الخميس.

وتأتي الخطوة بعدما أعلن المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن، فرض حظر بحري على السعودية، وتبنوا هجمات استهدفت ناقلات نفط عائدة لها في البحر الأحمر، إضافة الى بنى تحتية نفطية في المملكة.

وجاء التصعيد في تلك المنطقة بعدما أصبحت السعودية تعتمد بشكل متزايد على تصدير نفطها عبر البحر الأحمر، في ظل إغلاق طهران مضيق هرمز في سياق النزاع مع الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الدفاع السعودية إنها استضافت الخميس في الرياض اجتماعا ضم أكثر من 40 دولة، مشيرة الى أن 14 منها أكدت دعمها للمشروع، أبرزها مصر وتركيا وقطر وباكستان والكويت والأردن واليمن (الحكومة المعترف بها دوليا).

وأضافت أن دولا أخرى ستنضم “لاحقا” بعد استكمال إجراءات الموافقة الوطنية.

وأكدت الدول الـ14 في بيان مشترك أن التحالف هدفه “تعزيز الأمن البحري، وحماية حرية الملاحة، وتأمين خطوط التجارة الدولية وطرق إمدادات الطاقة، وحماية المصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب، والبحر الأحمر، وخليج عدن”.

وشدد البيان على أن “المشاركة في أنشطة وعمليات التحالف تظل قرارا سياديا لكل دولة”، مؤكدا أنه “ذو طبيعة دفاعية خالصة، ولا يستهدف أي دولة أو تحالف أو منظمة دولية”.

وبعد أشهر من اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في شباط/فبراير، تجد السعودية نفسها محاصرة بين حلفاء لإيران يستهدفون منشآتها النفطية من الشمال والجنوب، وحصار بحري يهدّد صادراتها من الخام شرقا وغربا.

وتعرّضت السعودية لهجمات من الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران، والذين أعلنوا فرض حصار على السفن السعودية في البحر الأحمر. كما أعلنت التصدي لهجمات استهدفت منشآت للطاقة قالت إن مصدرها مجموعات مسلّحة في العراق.

ويمثل باب المندب شريانا حيويا لنقل النفط الخام السعودي إلى السوق الدولية، في ظل القيود على حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز.

بور-م ل/كام