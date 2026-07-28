السعودية تعلن اعتراض وتدمير طائرات مسيرة أُطلقت من العراق

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28 يوليو تموز (رويترز) – قالت السعودية اليوم الثلاثاء إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت عدة طائرات مسيرة حاولت استهداف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي على منصة إكس “الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيّرات خلال الساعات الماضية والتي حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية”.

وأضاف “هذه المحاولات الإرهابية انطلقت مجددا من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران” مؤكدا حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد “في الوقت والمكان المناسبين”.

(تغطية صحفية محمد الجبالي – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)