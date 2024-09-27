السعودية تعلن تشكيل تحالف دولي لتنفيذ حل الدولتين

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دبي (رويترز) – قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن المملكة شكلت تحالفا دوليا لتنفيذ حل الدولتين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن التحالف يضم عددا من الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين، دون تسمية الدول التي أكدت التزامها بالمشاركة.

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على منصة إكس إن أول اجتماعات لذلك التحالف ستعقد في الرياض وبروكسل.

وقال مصدران مطلعان على دوائر اتخاذ القرار في الرياض في وقت سابق من العام الجاري إن السعودية جمدت خططا تدعمها الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول.

ونقلت الوكالة عن الأمير فيصل قوله “تنفيذ حل الدولتين هو الحل الأمثل لكسر حلقة الصراع والمعاناة وإنفاذ واقع جديد تنعم فيه كافة المنطقة بها فيها إسرائيل بالأمن والتعايش”.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأسبوع الماضي إن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية، وندد بشدة “بجرائم الاحتلال الإسرائيلي” ضد الشعب الفلسطيني.