السعودية تقدم لباكستان دعما بثلاثة مليارات دولار (وزارة المال الباكستانية)

أعلنت وزارة المال الباكستانية مساء الثلاثاء أن المملكة العربية السعودية ستقدم لباكستان ثلاثة مليارات دولار كودائع إضافية لدعم احتياطياتها. 

وذكرت الوزارة في بيان “أفاد وزير المالية والإيرادات الاتحادي السيناتور محمد أورنكزيب بأن المملكة العربية السعودية تعهدت بتقديم 3 مليارات دولار كودائع إضافية، ومن المتوقع صرفها خلال الأسبوع المقبل”. 

وأضاف أورنكزيب الموجود حاليا في واشنطن لحضور اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي، أنه سيتم أيضا تمديد وديعة سعودية قائمة بقيمة 5 مليارات دولار لفترة غير محددة. 

كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في بيان الأربعاء أنه من المقرر أن يغادر في اليوم نفسه في زيارة رسمية إلى جدة بالمملكة العربية السعودية، “برفقة وفد رفيع المستوى”.

وزار وزير المالية السعودي محمد الجدعان السبت إسلام آباد – التي كانت تستضيف آنذاك محادثات بين الولايات المتحدة وإيران تهدف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط – “لإظهار الدعم الاقتصادي لباكستان”، وفق ما أفاد مصدر مطّلع وكالة فرانس برس.

وقبل ذلك بأيام، أعلنت باكستان التي تواجه أزمة سيولة، أنها ستسدد قرضا يزيد عن ثلاثة مليارات دولار لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو قرض تم تجديده منذ عام 2018.

وتعتمد باكستان على برامج دعم صندوق النقد الدولي وقروض من دول صديقة، من بينها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لسداد ديونها الضخمة التي تستنزف نصف إيراداتها السنوية.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

