السعودية تقول إنها اعترضت طائرات مسيرة أطلقت من العراق

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28 يوليو تموز (رويترز) – قالت السعودية اليوم الثلاثاء إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت عدة طائرات مسيرة حاولت استهداف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية، مشيرة إلى أن المسيرات اُطلقت من العراق.

وهذا هو الهجوم الثاني من نوعه في أقل من يومين في وقت تضغط فيه الرياض على بغداد لمنع استخدام أراضيها منطلقا لهجمات على منشآت نفط سعودية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي على منصة إكس “الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيرات خلال الساعات الماضية والتي حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية”.

وأضاف “هذه المحاولات الإرهابية انطلقت مجددا من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران” مؤكدا حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد “في الوقت والمكان المناسبين”.

وأمر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بفتح تحقيق في الواقعة، وأضاف أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه ضد دول جوار.

وتعرضت بنية تحتية للنفط في السعودية للاستهداف مرارا بطائرات مسيرة وصواريخ خلال فترات تصاعد التوتر في المنطقة. وألقت الرياض بمسؤولية هذه الهجمات مرارا على جماعات تدعمها إيران، وتنفي طهران ضلوعها في تلك الهجمات على المملكة.

وحثت وزارة الخارجية السعودية حكومة العراق على اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع استخدام أراضي العراق موقع انطلاق للهجمات. وتضم المنطقة الشرقية في المملكة أغلب البنية التحتية لإنتاج وتصدير النفط.

(تغطية صحفية محمد الجبالي – إعداد محمد علي فرج وسلمى نجم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)