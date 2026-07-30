السعودية تكشف عن خطط لتشكيل تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات

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30 يوليو تموز (رويترز) – كشفت السعودية اليوم الخميس عن خطط لتشكيل تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات يهدف إلى حماية مسارات الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة في منطقة البحر الأحمر، وذلك بعد أن تسببت هجمات شنتها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران في تعطيل أحد أكثر الممرات التجارية ازدحاما في العالم.

وقالت وزارة الدفاع السعودية إن الاجتماع “شهد مشاركة واسعة لرؤساء الأركان وممثليهم من (43) دولة، إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، وذلك من أصل (51) دولة ومنظمة تمت دعوتها، حيث كانت المشاركة حضوريا أو عبر الاتصال المرئي”.

وأضافت أنه “جرى خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات التأسيسية لمشروع التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، وفي مقدمتها أن تكون المملكة العربية السعودية الدولة المؤسسة والقائدة للتحالف، وأن تستضيف مقره الرئيس، بما يعكس الثقة الدولية بالدور القيادي للمملكة في تعزيز الأمن البحري الجماعي”.

وأوضحت الوزارة أن التحالف سيعزز الأمن البحري الجماعي ويصون حرية الملاحة والتجارة العالمية ويؤمن طرق التجارة الدولية وخطوط إمداد الطاقة ويحمي المصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب وخليج عدن.

وأشارت إلى أن 14 دولة، من بينها تركيا وباكستان ومصر والسودان وجيبوتي، أصدرت بيانا مشتركا يدعم التحالف المقترح. ومن بين دول الخليج الست، لم تدرج سلطنة عمان والإمارات ضمن الدول المؤيدة للبيان.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من تصريح مصدرين مطلعين لرويترز بأن السعودية تسعى لتشكيل تحالف دولي لتأمين حركة الملاحة في البحر الأحمر من هجمات جماعة الحوثي.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت في 20 يوليو تموز فرض حصار بحري على السعودية في البحر الأحمر، وتبنت منذ ذلك الحين سلسلة من الهجمات على سفن مرتبطة بالمملكة. وردت الرياض بشن غارات جوية على ما قالت إنها منشآت عسكرية للحوثيين في الحديدة باليمن تستخدمها الجماعة في تهديد الملاحة التجارية.

وتمثل توترات البحر الأحمر أحدث جبهة في حرب إيران الأوسع نطاقا، حيث امتدت الهجمات على السفن إلى ما وراء الخليج، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

ومضيق باب المندب، الذي يربط جنوب البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، ممر بحري حيوي للتجارة العالمية وشحنات الطاقة.

وأطلق الاتحاد الأوروبي مهمة بحرية في البحر الأحمر عام 2024 للمساعدة في استعادة حرية الملاحة وحمايتها، بعدما شن الحوثيون هجمات على السفن قالت إنها للتضامن مع الفلسطينيين خلال الحرب في قطاع غزة.

(تغطية صحفية إيناس العشري ونيرة عبد الله – إعداد محمد علي فرج وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)