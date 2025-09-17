The Swiss voice in the world since 1935
السعودية تندد “بأشد العبارات” بالتوغل البري الإسرائيلي في غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

دبي (رويترز) – نددت وزارة الخارجية السعودية يوم الأربعاء “بأشد العبارات” بالعملية البرية الإسرائيلية في مدينة غزة، وذلك بعد يوم من إطلاق إسرائيل هجومها البري على المدينة الذي كانت تتوعد بشنه منذ فترة.

وجاء في بيان وزارة الخارجية أيضا أن “المملكة تحذر من خطر استمرار النهج الإسرائيلي الدموي ضد قطاع غزة وسكانها، مطالبة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن باتخاذ قرارات فورية لوقف آلة القتل والتجويع والتهجير الإسرائيلية ضد شعب فلسطين الشقيق”.

وبدأت إسرائيل يوم الثلاثاء هجوما بريا للسيطرة على مدينة غزة، وهي المركز الحضري الرئيسي في قطاع غزة.

وتعرضت إسرائيل لموجة من الانتقادات من دول في المنطقة، بما في ذلك قطر، التي استضافت وتوسطت في محادثات وقف إطلاق النار.

ووصفت قطر الهجوم البري الإسرائيلي بأنه استمرار “لحرب الإبادة الجماعية” التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين.

وبعد أن خلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وصف سفير إسرائيل في جنيف دانيال ميرون التقرير بأنه “مشين” و”كاذب”، وقال إنه من تأليف “وكلاء” حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

(تغطية صحفية جنى شقير – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

