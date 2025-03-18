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السعودية تندد باستئناف الغارات الإسرائيلية على غزة

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دبي (رويترز) – نددت وزارة الخارجية السعودية في بيان اليوم الثلاثاء باستئناف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت إن المملكة تعرب عن “استنكارها بأشد العبارات لاستئناف قوات الاحتلال الإسرائيلية العدوان على قطاع غزة وقصفها المباشر على مناطق مأهولة بالمدنيين العزل، دون أدنى اعتبار للقانون الدولي الإنساني”.

وأكدت “أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته بالتدخل الفوري لوضع حد لهذه الجرائم وإنهاء المعاناة الإنسانية القاسية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني”.

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