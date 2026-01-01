السعودية تنفذ 356 حكما بالإعدام في 2025 في رقم قياسي جديد (حصيلة فرانس برس)

بلغ عدد الإعدامات في المملكة العربية السعودية في 2025 رقما قياسيا للسنة الثانية على التوالي، مع تنفيذ السلطات هذه العقوبة بـ356 شخصا من بينهم 243 في قضايا مرتبطة بالمخدرات، على ما أظهرت الخميس حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية.

وهذا هو أعلى عدد من الإعدامات في سنة واحدة منذ بدء منظمة العفو الدولية عام 1990 توثيق أحكام الإعدام في المملكة الخليجية الغنية بالنفط، وهو يتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 338 المسجّل في 2024.

وأعدمت السعودية الأربعاء ثلاثة سعوديين دينوا “بارتكاب جرائم إرهابية داخل المملكة”، على ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

رفع ذلك عدد الإعدامات المنفذة خلال 2025 إلى 356 من بينهم 40 شخصا أعدموا لإدانتهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب.

وشكّل ارتفاع عدد الإعدامات المرتبطة بجرائم المخدرات عاملا رئيسيا في الزيادة الحادة في عدد الإعدامات الإجمالي في 2025، مثلما كان الوضع في 2024.

ففي 2025، أعدمت السعودية 243 شخصا في قضايا متعلقة بالمخدرات، ما يشكل أكثر من ثلثي أحكام الإعدام المنفذة وأكثر بقليل من ضعف الإعدامات المرتبطة بالمخدرات في 2024 والبالغ 117 شخصا.

وأفاد خبراء وكالة فرانس برس بأن الارتفاع اللافت في عدد الإعدامات مرتبط بإطلاق السلطات السعودية “حربا على المخدرات” في العام 2023، في سياق مكافحة تزايد استهلاك الكبتاغون، وهو نوع من الميثامفيتامين، في المملكة التي تُعد من أكبر أسواق هذه المادة في الشرق الأوسط، بحسب الأمم المتحدة.

وأشاروا إلى أنّ كثرا ممن تم توقيفهم خلال هذه الحملة يُعدمون راهنا بعد استيفاء الإجراءات القانونية وإدانتهم.

وشهدت الحملة التي تضمنت نشر الشرطة نقاط تفتيش على الطرق السريعة وداخل الأحياء في أرجاء البلاد، توقيفات كثيرة.

واستأنفت السعودية في نهاية العام 2022 تطبيق أحكام الإعدام في حق مدانين بجرائم مخدرات، بعد تعليق تنفيذ العقوبة لهذه النوع من القضايا نحو ثلاث سنوات.

وشكّل الأجانب غالبية من نُفّذت بحقهم عقوبة الإعدام في السعودية في 2025، بواقع 200 شخص، بينهم 188 في قضايا مخدرات.

وأعدمت السعودية 39 صوماليا و35 باكستانيا و35 إثيوبيا و25 مصريا.

وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان إنّ هذه الإعدامات تقوّض مساعي المملكة لتلميع صورتها في العالم بعد عقود من الإغلاق والتشدد.

لكنّ السلطات السعودية تؤكد أنها تنفذ أحكام الإعدام بعد استنفاد المتهمين كل درجات التقاضي، مشددة على حرصها على “استتباب الأمن”، وعلى “محاربة المخدرات بأنواعها”.

