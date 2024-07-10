السعودية توقع صفقة مع إيرباص لشراء 4 طائرات تزود بالوقود متعددة المهام

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دبي (رويترز) – قالت وزارة الدفاع السعودية يوم الأربعاء إنها وقعت “عقدا مع شركة إيرباص للدفاع والفضاء لشراء أربع طائرات تزود بالوقود متعددة المهام من طراز إيرباص إيه330 إم.آر.تي.تي” بهدف تعزيز القدرات العملياتية للقوات الجوية الملكية السعودية.

تستخدم القوات الجوية الملكية السعودية بالفعل طائرات إيه330 إم.آر.تي.تي في عمليات التزود بالوقود والنقل في الجو.

وقالت إيرباص في بيان إن الصفقة الأحدث، وهي الثالثة لها مع المملكة، تشمل نقل التكنولوجيا لشركات محلية وحزمة دعم لوجستي مع قطع غيار وتدريب ودعم الخدمات.

وأضافت إيرباص أن من المتوقع أن تدخل أول طائرة جديدة الخدمة مع القوات الجوية الملكية السعودية في 2027.

وقال جان بريس دومون، رئيس الأنظمة الجوية العسكرية في شركة إيرباص للدفاع والفضاء، في البيان “هذا هو العقد الثالث الذي توقعه السعودية لشراء طائرات إيه330 إم.آر.تي.تي، مما يجعل القوات الجوية الملكية السعودية من بين أحد أكبر مشغلي إم.آر.تي.تي”.

ووقعت إيرباص للدفاع والفضاء والهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة في وقت سابق من العام الجاري اتفاقية تهدف إلى توطين صناعة طائرات التزود بالوقود متعددة المهام والأنظمة المكونة لها وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.

وتستهدف المملكة توطين ما يزيد على 50 بالمئة من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية حسب “رؤية 2030”.