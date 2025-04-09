السعودية توقف آلاف المخالفين وتشدد إجراءات الدخول تمهيدا لموسم الحج

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أوقفت السلطات السعودية آلاف المخالفين لنظم الإقامة وحدّدت نهاية نيسان/أبريل الحالي موعدا نهائيا لمغادرة المعتمرين قبل أقل من شهرين على انطلاق موسم الحج، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.

وتأتي هذه الخطوة في مسعى لتجنب الفوضى التي أدت إلى وفاة أكثر من 1300 شخص العام الماضي، معظمهم لم يكن مصرحا لهم أداء المناسك.

وأدى عشرات الآلاف من مخالفي الإقامة الحج العام الماضي بدون تصاريح حج رسمية، وبالتالي لم يتمكنوا من الوصول إلى وسائل الراحة المخصصة لجعل الحج أقل صعوبة في ظل درجات حرارة تجاوزت 50 درجة مئوية، بما في ذلك الخيام المكيّفة.

وأدى ذلك لوفاة 1301 شخص، بحسب الأرقام الرسمية، غالبيتهم بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ويحل موسم الحج هذا العام في الأسبوع الأول من حزيران/يونيو حيث من المتوقع أنّ تتجاوز درجات الحرارة 50 مئوية في مكة المكرمة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية الثلاثاء على منصة اكس أنّها “حدّدت الأحد 13 نيسان/أبريل آخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة في إطار الاستعداد لموسم الحج و29 نيسان/أبريل 2025 موعدا نهائيا لمغادرة المعتمرين”.

وأكّدت أن “البقاء بعد هذا التاريخ يُعد مخالفة تعرض أصحابها للعقوبات النظامية”.

وحذّرت من أن “عدم الإبلاغ عن تأخر المعتمرين من قبل الشركات قد يترتب عليه فرض غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال (26,6 ألف دولار)، إضافة إلى اتخاذ إجراءات نظامية بحق المتسببين”.

وشكّل مخالفو نظم الإقامة في السعودية غالبية الحجاج غير النظاميين العام الماضي، بحسب مسؤولين سعوديين قدروا عددهم آنذاك بأكثر من 400 ألف شخص.

والسبت، أعلنت السعودية توقيف نحو 13 ألفا من مخالفي نظم الإقامة في أرجاء البلاد خلال أسبوع واحد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) “خلال الفترة بين 27 آذار/مارس و2 نيسان/أبريل بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 18407 مخالفين منهم 12995 مخالفا لنظام الإقامة”.

ولم تحدد الوزارة جنسيات المخالفين.

وشكل المصريون غالبية الحجاج غير النظاميين وسجلت ايضا نسبة الوفيات الأعلى في صفوفهم وتجاوزت 650 وفاة، بحسب مسؤول سعودي ودبلوماسيين عرب.

وأدى ذلك لسحب تراخيص 16 شركة سياحة مصرية بتهمة “التحايل” لتسفير الحجاج المصريين بدون تصاريح رسمية للحج.

كما أصدرت السلطات السعودية ضوابط صارمة بخصوص مدة التأشيرات الممنوحة للمصريين قبل موسم الحج، وذلك لتجنب بقائهم لفترة أطول وتسللهم لأداء المناسك.

هت/ع ش/ب ق