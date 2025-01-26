السعودية وإيطاليا تتفقان على تأسيس “مجلس الشراكة الاستراتيجية”

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وقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الأحد اتفاقا لتأسيس “مجلس الشراكة الاستراتيجية” بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء بين الأمير محمد وميلوني في منطقة العلا، الموقع الأثري المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، في شمال السعودية.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنّ الزعيمين عرضا “أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيطالية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة”.

وذكرت أنه “عقب اللقاء وقع سمو ولي العهد ورئيسة الوزراء في الجمهورية الإيطالية على اتفاقية إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإيطالية”.

ومن المقرر أيضا إبرام اتفاقات في مجالات الدفاع، والنقل المستدام، والتعاون في قطاع الطاقة، والرياضة، وحماية التراث الثقافي والأثري، حسبما أفاد مصدر في الحكومة الإيطالية السبت.

وتأتي زيارة ميلوني بعد أقل من أسبوعين من زيارة وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي غيلبرتو بيتشيتو للرياض، حيث وقع اتفاقا مع المملكة في إطار مؤتمر التعدين الدولي “يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التحول وأمن الطاقة”.

وتطمح روما بأن تصبح المركز الرئيسي للطاقة في أوروبا بفضل موقعها الجغرافي والعقود العديدة التي وقعتها مع دول إفريقية وأيضا مع إسرائيل وأذربيجان.

وتتوجه ميلوني إلى البحرين الاثنين في أول زيارة لرئيس وزراء إيطالي إلى هذا البلد، حيث ستناقش مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة قضايا التعاون الثنائي الرئيسية وأبرزها الدفاع ومكافحة الهجرة غير النظامية.

هت/ب ق