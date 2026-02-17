السعودية والإمارات وقطر تعلن الأربعاء أول أيام رمضان

أعلنت السعودية والإمارات وقطر الثلاثاء أن الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان، وفق بيانات رسمية.

وجاء في بيان للديوان الملكي السعودي نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس” أن “المحكمة العليا تُقرر أن يوم غدٍ الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ”.

وفي الإمارات، أعلن ديوان الرئاسة “ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك ليكون بذلك يوم غدٍ الأربعاء الموافق 18 من شهر فبراير (شباط) هو أول أيام الشهر الفضيل في الدولة”، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر أيضا الأربعاء أول أيام رمضان.

وكانت سلطنة عمان المجاورة أعلنت قبل أسبوع أنّ شهر رمضان على أراضيها سيبدأ الخميس “نظرا لما أثبته علم الفلك”.

ورغم تطور الحسابات الفلكية وقدرتها على تحديد بدء الشهور الإسلامية لسنين طويلة سلفا، تتمسّك المؤسسات الدينية السعودية باعتماد الرؤية بالعين المجردة كمصدر رسمي لثبوت ظهور الهلال، وهو الأمر المعمول به شرعيا منذ عهد النبي محمد الذي قرن بدء الصيام برؤية الهلال.

وتتبع الكثير من الدول الإسلامية حول العالم المملكة العربية السعودية في تحديد بدء رمضان، ما يعطي أهمية كبيرة للموعد الذي تحدده المملكة الخليجية لبدء شهر الصوم.

وتعتمد السلطات السعودية على شهادات مترائين في 12 موقعا حول المملكة لتحديد ثبوت شهر رمضان في ليلة التحرّي من عدمه.

وبناء على هذه الشهادات، تصدر المحكمة العليا السعودية قرارها بخصوص حلول شهر الصوم، قبل أن يعتمده الملك.

