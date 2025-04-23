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السعودية والهند تتفقان على تعزيز التعاون في مجالي الطاقة والدفاع

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دبي (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية يوم الأربعاء نقلا عن بيان مشترك في أعقاب زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن المملكة والهند اتفقتا على تعزيز التعاون في قطاع الطاقة بما في ذلك إمدادات النفط الخام وغاز البترول المسال.

والسعودية من أكبر مصدري النفط إلى الهند. والتقى مودي مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل أن يقطع زيارته ويعود إلى نيودلهي بعد هجوم وقع في الشطر الهندي من إقليم جامو وكشمير وأسفر عن مقتل 26 في أسوأ هجوم في الهند منذ وقائع إطلاق نار في مومباي في 2008.

كما اتفق البلدان على تعميق علاقاتهما الدفاعية وتحسين التعاون في مجال التصنيع الدفاعي إلى جانب اتفاقيات في مجالي الزراعة والأمن الغذائي.

وذكر البيان المشترك “رحب البلدان بالتعاون الممتاز بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب”.

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