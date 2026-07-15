السعودية وبريطانيا تمولان دعما غذائيا لليمن بعشرة ملايين دولار

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عدن 15 يوليو تموز (رويترز) – وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم الأربعاء اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي لتقديم عشرة ملايين دولار، بتمويل مشترك من السعودية وبريطانيا، لدعم الأمن الغذائي في خمس محافظات يمنية.

وقال البرنامج في بيان إن المشروع يستهدف محافظات عدن وحضرموت والمهرة والضالع ولحج عبر تقديم تحويلات نقدية مشروطة ودعم أنشطة تساعد الفئات الأكثر ضعفا على تلبية احتياجاتها الغذائية وتقليل اعتمادها على المساعدات الإنسانية.

وأضاف أن المشروع يشمل إعادة تأهيل بنى تحتية إنتاجية وتنفيذ برامج تدريب مهني وتطوير مهارات وبناء قدرات السلطات المحلية لإدارة الأصول المجتمعية واستدامتها.

يأتي التمويل الجديد وسط تحذيرات من الأمم المتحدة من أن نقص التمويل يهدد بتفاقم الجوع في اليمن، حيث قالت الفاو وبرنامج الأغذية العالمي ويونيسف الشهر الماضي إن نحو خمسة ملايين شخص، أو 47 بالمئة من السكان في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي عند مستوى الأزمة أو أسوأ، بينهم 1.4 مليون شخص في مرحلة الطوارئ.

ويعاني اليمن من وطأة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم منذ اندلاع الحرب في أواخر 2014 بين الحكومة المدعومة من السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران، وهي الحرب التي أدت لمقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين وانهيار اقتصادي واسع.

(تغطية صحفية للنشرة العربية ريام محمد مخشف – إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)