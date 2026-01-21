السعودية وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان وقطر تقبل الانضمام لمجلس السلام

21 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت وزارة الخارجية السعودية اليوم الأربعاء إن وزراء خارجية السعودية وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان وقطر أعلنوا في بيان مشترك أن بلادهم قبلت دعوة الانضمام إلى “مجلس السلام” الذي يشكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتضمن البيان المشترك ذكرا لدولة الإمارات أيضا.

وأضاف البيان أن كل دولة ستوقع على وثائق الانضمام لمجلس السلام وفقا لإجراءاتها القانونية ذات الصلة وغيرها من الإجراءات اللازمة.

ودعا ترامب العشرات من قادة العالم للانضمام إلى مبادرته التي تهدف إلى حل النزاعات العالمية، لكن دبلوماسيين يقولون إن هذه الخطوة ربما تضر بعمل الأمم المتحدة.

(تغطية صحفية أحمد الإمام – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)