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السفارة الأمريكية بالكويت تستأنف عملياتها بعد تعليقها بسبب هجمات إيران

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مدينة الكويت 24 يونيو حزيران (رويترز) – قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء إن السفارة الأمريكية في الكويت استأنفت عملياتها التي جرى تعليقها في مارس آذار في أعقاب هجمات إيرانية.

وأضاف المتحدث أن السفارة ستستأنف خدماتها الطارئة على الفور للأمريكيين على أن يتم استئناف باقي الخدمات تدريجيا.

وأغلقت وزارة الخارجية الأمريكية سفارتيها في الكويت والسعودية في مارس آذار بعد أن أطلقت طائرات مسيرة إيرانية النار عليهما عقب ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران.

(تغطية صحفية جرام سلاتري من مدينة الكويت – إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية