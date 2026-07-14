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السفارة الإيرانية في الإمارات: إطلاق سراح صيادين إيرانيين كانوا محتجزين

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دبي 14 يوليو تموز (رويترز) – قالت السفارة الإيرانية في الإمارات عبر حسابها على تطبيق تيليجرام اليوم الثلاثاء إن الإمارات أطلقت سراح 55 صيادا إيرانيا كانوا محتجزين لديها.

وأضافت السفارة أن خفر السواحل الإماراتي احتجز الصيادين خلال الأشهر الماضية بسبب “ظروف خاصة” في المنطقة، في إشارة محتملة إلى حرب إيران.

وأكدت السفارة بدء إجراءات إعادتهم إلى إيران.

(تغطية صحفية الولي الولي – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)

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