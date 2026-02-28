السفارة الروسية تنصح بمغادرة إيران عبر أرمينيا أو أذربيجان

موسكو 28 فبراير شُبَاط (رويترز) – حثت السفارة الروسية في إيران اليوم السبت المواطنين الروس على مغادرة إيران عبر أرمينيا أو أذربيجان، وذلك على خلفية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران استهدفت قيادتها، ويدفع الشرق الأوسط من جديد إلى صراع يقول ترامب إنه سينهي تهديدا أمنيا للولايات المتحدة ويمنح الإيرانيين فرصة للإطاحة بحكامهم.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)