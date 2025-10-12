The Swiss voice in the world since 1935
السفارة القطرية: وفاة 3 دبلوماسيين في حادث سيارة قرب شرم الشيخ في مصر

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

القاهرة (رويترز) – قالت السفارة القطرية لدى القاهرة في منشور على موقع إكس يوم الأحد إن ثلاثة من العاملين في الديوان الأميري لقوا حتفهم في حادث سيارة قرب مدينة شرم الشيخ في مصر.

وعبرت السفارة في منشورها “عن بالغ حزنها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري وتتابع أوضاع المصابين في حادث مروري بشرم الشيخ”.

وقالت السفارة إن اثنين آخرين أصيبا ويتلقان الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وفي وقت سابق، قال مصدران أمنيان لرويترز إن سيارة كانت تقل دبلوماسيين قطريين انقلبت في منحنى على الطريق على بعد 50 كيلومترا من مدينة شرم الشيخ.

وجاء الحادث بعد أيام قليلة من مشاركة مسؤولين من قطر وتركيا ومصر في محادثات في شرم شيخ أدت في الأسبوع الماضي إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بخصوص المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

ومن المنتظر أن تستضيف مدينة شرم الشيخ قمة دولية يوم الاثنين لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

(تغطية صحفية أحمد شلبي ومنة علاء الدين – إعداد مروة سلام للنشرة العربية)

