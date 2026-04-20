السفير إيران لدى روسيا: طهران تضمن سلامة الملاحة عبر مضيق هرمز

موسكو 20 أبريل نيسان (رويترز) – نقلت صحيفة فيدوموستي عن السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، القول اليوم الاثنين إن طهران تضمن سلامة الملاحة عبر مضيق هرمز بموجب نظام قانوني جديد.

وقال السفير إن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران قد فشلت، إذ كان هدفها المعلن تغيير النظام، إلا أن الجمهورية الإسلامية اليوم أكثر اتحادا من ذي قبل.

ونقلت الصحيفة عن جلالي القول أيضا “تضمن إيران سلامة الملاحة. ويمكن للسفن والمركبات المرور عبر مضيق هرمز بناء على الإجراءات الأمنية والنظام القانوني”.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )

