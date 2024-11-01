السكان أمام معضلة “دفع الإيجار أو شراء الطعام” في بنسلفانيا الحاسمة في الاقتراع الرئاسي

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مع ارتفاع كلفة المعيشة وأسعار المنازل، يعاني سكان بنسلفانيا، إحدى الولايات الأميركية الرئيسية في الانتخابات والواقعة في شمال شرق الولايات المتحدة، أكانوا في سن العمل أو التقاعد. وتلخّص صونيا بيريز الوضع قائلة “إما أن تدفع الإيجار أو تشتري الطعام”.

في مقاطعة دوفين التي تضم عاصمة الولاية هاريسبرغ، أدى التضخم وارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات إلى صعوبة في تحقيق موازنة الميزانيات كل شهر.

تقول صونيا بيريز وهي متقاعدة تبلغ 72 عاما، إن ابنها خافيير البالغ 35 عاما والذي يعمل بدوام كامل كمشغل مصعد، يواجه خيارا صعبا في معظم الأوقات.

وتوضح المدرّسة السابقة التي تتلقى قسيمة إسكان لذوي الدخل المنخفض “هذا ما هو الوضع عليه: دفع الإيجار أو شراء الطعام” مضيفة “آخر مرة كنت في منزله، فتحت الثلاجة ولم يكن هناك سوى ماء للشرب”.

وأظهرت أحدث بيانات لمجموعة “هاوسيغ ألاينس أوف بنسيلفانيا” للإسكان في ولاية بنسلفانيا، أن قرابة 16 % من المستأجرين في مقاطعة دوفين قد يطردون من مساكنهم لعدم قدرتهم على سداد الإيجار. وهذه النسبة هي من أعلى المعدلات في ولايات البلاد.

وبيريز نفسها لا تملك احتياطا ماليا.

قبل ثلاث سنوات، خسرت منزلها بسبب حريق ناجم عن ماس كهربائي، ما أجبرها على البقاء لفترة في مسكن طوارئ قدمته لها جمعية الكنائس المسيحية المتحدة الخيرية المحلية.

ولأنها لم تكن قادرة على تحمل تكاليف الإصلاحات، انتهى بها الأمر ببيع المنزل في مقابل 30 ألف دولار فقط.

لكن صونيا تقول إنه من هذا المبلغ “لم يبق شيء”. وتضيف “بالكاد أستطيع دفع الإيجار” البالغ 275 دولارا شهريا (وهو المبلغ المتبقي بعد استخدام القسيمة) لشقة من غرفتين في هاريسبرغ.

تعرّضت كزافيا، وهي مشرفة في مؤسسة للصحة العقلية تعيش في هاريسبرغ، للتهديد بالطرد بعدما اضطرت للعمل بدوام جزئي بعد تشخيص إصابة أصغر أبنائها الثلاثة بمرض التوحد.

وتقول لوكالة فرانس برس “أنا أم عازبة، وأدفع كل شيء من راتبي، لذلك بعد دفع الإيجار والفواتير لا يبقى معي الكثير”.

واجهت كزافيا (33 عاما) مشكلات في الحصول على مساعدة مالية، إذ كان راتبها يُعدّ مرتفعا بالنسبة إلى بعض البرامج المخصصة.

وبفضل مجموعة “بيهايف أفوردبل هاوسينغ أوتريتش” التي قدّمت لها 500 دولار، تجنّبت الطرد.

وتوضح مؤسِّسة المجموعة سَمارا سكوت أن البرنامج “قائم على الحاجات وليس على الدخل”، مشيرة إلى أن كزافيا أرادت فسخ عقد إيجارها الذي ينتهي في نيسان/أبريل، لكنّ مالكة المنزل هددتها بمقاضاتها للحصول على الإيجارات المتبقية حتى ذلك التاريخ.

– “واد مخفي” –

كذلك، من المرجّح أن يكون العثور على مكان جديد أمرا صعبا.

وتقول بيريز إنها اضطرت لتقديم حوالى 50 طلبا قبل أن تجد المكان الذي تسكن فيه حاليا.

وتشير سكوت إلى أنه “بكل بساطة ليس هناك منازل كافية”.

من جهته، يقول راين كولكوهون، وهو وسيط في مجموعة “هاريسبرغ بروبرتي مانجمنت غروب”، إن المنازل في منطقة هاريسبرغ كانت تباع في مقابل 100 ألف دولار أو 125 ألف دولار، في حين كانت تبلغ الإيجارات الشهرية بضع مئات من الدولارات.

ويضيف كولكوهون الذي تدير شركته حوالى ألفَي عقار مستأجر “كانت مقاطعة دوفين بمثابة واد مخفي حيث كانت الأسعار لا تزال معقولة. لكن عندما بدأت جائحة كوفيد” الجميع أدرك الأمر وتوجه آلاف الأشخاص الذين قدموا خصوصا من فيلادلفيا ونيويورك وبالتيمور، إلى وسط بنسلفانيا.

ويلفت إلى أن الإيجارات ارتفعت بنسبة تصل إلى 50 % في السنوات الثلاث الماضية.

توفر شركة “لوف إنك” الأموال للمستأجرين الذين يعانون صعوبات مالية لكنها تملك أيضا بعض مساكن الطوارئ التي يمكن استخدامها لمدة تصل إلى عام.

من جهتها، تأمل سَمارا سكوت في أن تتمكّن ذات يوم من إنشاء “خلية” تضم أراضيَ ومنازل مصنوعة من حاويات يمكن استئجارها وامتلاكها في نهاية المطاف.

تدعم سكوت المرشحّة الديموقراطية للرئاسة الأميركية كامالا هاريس التي اقترحت عددا من الإجراءات الرامية إلى تعزيز المعروض من المساكن وجعل شراء المنازل في متناول الجميع.

أما ترامب فلم يقترح سياسة مماثلة، لكنّه يقول إن الإسكان سيصبح متاحا بشكل أكبر من خلال رفع القيود التنظيمية والحد من تدفق المهاجرين.

في ولاية بنسلفانيا، عدد كبير من الأميركيين الذين لا يؤيّدون أيا من المرشحَين.

وتروي سكوت “قال لي زوجي: +لن أصوت. أنا لا أحب أيا منهما+. لكنني أوضحت له أن ذلك ليس حقا خيارا”.

تو/الح/غ ر