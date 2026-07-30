تكاليف السكن تدفع مزيدًا من سكان سويسرا الناطقة بالفرنسية إلى الهجرة

دراسة: 92،400 شخص في سويسرا الناطقة بالفرنسية يبحثون عن مسكن في فرنسا. Keystone-SDA

أدى ارتفاع تكاليف السكن في مناطق سويسرا الناطقة بالفرنسية إلى زيادة الإقبال على الانتقال إلى فرنسا. وأظهر استطلاع أجراه موقع "كومباريس" أن نحو 92،400 شخص يبحثون بجدية عن عقار في البلد المجاور.

المشاركة

2دقائق

Keystone-SDA أنظر 2 لغات أخرى English en High housing costs drive more French-speaking Swiss to emigrate طالع المزيدHigh housing costs drive more French-speaking Swiss to emigrate

Deutsch de Studie: Hohe Wohnkosten bewegen 92’400 Romands zur Auswanderung الأصلي طالع المزيدStudie: Hohe Wohnkosten bewegen 92’400 Romands zur Auswanderung

وبحسب الاستطلاع، المنشورة نتائجه يوم الخميس، يرى نحو سبعة من كل عشرة مشاركين ومشاركات أن الإيجارات أو أسعار العقارات في مناطقهم مرتفعة. لذلك، كان انخفاض تكاليف السكن في فرنسا السبب الرئيسي وراء التفكير في الانتقال إليها.

وكان هذا الانطباع أكثر وضوحًا في كانتون جنيف، حيث وصف نصف المشاركين والمشاركات تكاليف السكن بأنها “مرتفعة جدًا”. أما في كانتونات برن وجورا وفاليه، فتراوحت هذه النسبة بين 10 و12%.

وقال واحد من كل أربعة أشخاص شملهم الاستطلاع إن نفقات السكن تستهلك 36% أو أكثر من ميزانية الأسرة.

ومع ذلك، يشكل بُعد مكان العمل عائقًا أمام الانتقال إلى فرنسا. فقد قال أربعة من كل عشرة أشخاص شملهم الاستطلاع إنهم غير مستعدين لإطالة رحلتهم اليومية إلى العمل، حتى مقابل سكن أقل تكلفة.

كما رأى المشاركون والمشاركات أن الابتعاد عن العائلة والأصدقاء يمثل العقبة الأبرز، يليه الغموض المحيط بالإجراءات الإدارية.

وأجرى معهد “إنوفاكت” (Innofact) لأبحاث السوق هذا الاستطلاع التمثيلي لصالح موقع “كومباريس” (Comparis). وشمل نحو 1،000 شخص من المناطق الناطقة بالفرنسية في سويسرا، خلال مايو 2026.

ترجمة عن الإنجليزية. مراجعة وتدقيق: ر.ح

قراءة معمّقة الأكثر مناقشة