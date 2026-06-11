The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية السويسرية
حروب المعلومات
الديمقراطية الرقمية
الانتخابات العالمية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

السلام الآن: إسرائيل ستخصص 338 مليون دولار لتوسيع مستوطنات الضفة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القدس 11 يونيو حزيران (رويترز) – قالت حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان إن من المتوقع أن توافق إسرائيل اليوم الخميس على تخصيص مليار شيقل (337.8 مليون دولار) لبناء مستوطنات جديدة وربطها بالبنية التحتية في الضفة الغربية المحتلة.

ويروج لهذه الخطة وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وهو من أنصار توسيع المستوطنات الإسرائيلية والذي قال إنه يريد دفن فكرة قيام دولة فلسطينية.

ووفقا لجدول أعمال مجلس الوزراء الأمني المصغر برئاسة بنيامين نتنياهو، من المتوقع أن يناقش الوزراء إنشاء مواقع مؤقتة تمت الموافقة عليها بالفعل في الضفة الغربية.

ولم يحدد الجدول ما إذا كان الوزراء سيوافقون على تمويل جديد. ولم يرد مكتب نتنياهو بعد على طلب للحصول على تعليق.

(تغطية صحفية ستيفن شير – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية