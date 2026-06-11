السلام الآن: إسرائيل ستخصص 338 مليون دولار لتوسيع مستوطنات الضفة

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القدس 11 يونيو حزيران (رويترز) – قالت حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان إن من المتوقع أن توافق إسرائيل اليوم الخميس على تخصيص مليار شيقل (337.8 مليون دولار) لبناء مستوطنات جديدة وربطها بالبنية التحتية في الضفة الغربية المحتلة.

ويروج لهذه الخطة وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وهو من أنصار توسيع المستوطنات الإسرائيلية والذي قال إنه يريد دفن فكرة قيام دولة فلسطينية.

ووفقا لجدول أعمال مجلس الوزراء الأمني المصغر برئاسة بنيامين نتنياهو، من المتوقع أن يناقش الوزراء إنشاء مواقع مؤقتة تمت الموافقة عليها بالفعل في الضفة الغربية.

ولم يحدد الجدول ما إذا كان الوزراء سيوافقون على تمويل جديد. ولم يرد مكتب نتنياهو بعد على طلب للحصول على تعليق.

(تغطية صحفية ستيفن شير – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)