السلطات: “تدفقات فيضانية استثنائية” تودي بحياة 21 شخصا في المغرب

1دقيقة

الرباط 14 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت السلطات المغربية إن “تدفقات فيضانية استثنائية” ناجمة عن أمطار غزيرة أودت بحياة 21 شخصا على الأقل اليوم الأحد في إقليم آسفي الساحلي المطل على المحيط الأطلسي، والواقع على بعد 330 كيلومترا جنوبي الرباط.

وأضافت السلطات المحلية بإقليم آسفي في بيان “تم تسجيل إسعاف 32 شخصا مصابا، غادر غالبيتهم المستشفى بعد تلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، فيما لا تزال الحالات المتبقية تحت المراقبة الطبية”.

وأوضحت أن الأمطار الغزيرة التي استمرت ساعة واحدة أدت إلى غمر نحو 70 منزلا ومتجرا بالمياه وجرف 10 سيارات وقطع الكثير من الطرق في مدينة آسفي وضواحيها، في حين تتواصل جهود الإنقاذ.

ويشهد المغرب هطول أمطار غزيرة وتساقطا للثلوج على جبال الأطلس، وذلك بعد سبع سنوات من الجفاف الذي تسبب في إفراغ بعض سدوده المائية الرئيسية.

(تغطية صحفية أحمد الجشتيمي – إعداد محمد عطية وحسن عمار للنشرة العربية)