السلطات: “تدفقات فيضانية استثنائية” تودي بحياة 7 أشخاص في آسفي بالمغرب

الرباط 14 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت السلطات المغربية إن “تدفقات فيضانية استثنائية” ناجمة عن أمطار غزيرة أودت بحياة سبعة أشخاص على الأقل وتسببت في إصابة 20 آخرين اليوم الأحد في إقليم آسفي الساحلي المطل على المحيط الأطلسي، والواقع على بعد 330 كيلومترا جنوبي الرباط.

وأوضحت السلطات في بيان أن الأمطار الغزيرة التي استمرت ساعة واحدة أدت إلى غمر نحو 70 منزلا ومتجرا بالمياه وجرف 10 سيارات وقطع الكثير من الطرق في مدينة آسفي وضواحيها، في حين تتواصل جهود الإنقاذ.

