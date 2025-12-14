The Swiss voice in the world since 1935
السلطات: “تدفقات فيضانية استثنائية” تودي بحياة 7 أشخاص في آسفي بالمغرب

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

الرباط 14 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت السلطات المغربية إن “تدفقات فيضانية استثنائية” ناجمة عن أمطار غزيرة أودت بحياة سبعة أشخاص على الأقل وتسببت في إصابة 20 آخرين اليوم الأحد في إقليم آسفي الساحلي المطل على المحيط الأطلسي، والواقع على بعد 330 كيلومترا جنوبي الرباط.

وأوضحت السلطات في بيان أن الأمطار الغزيرة التي استمرت ساعة واحدة أدت إلى غمر نحو 70 منزلا ومتجرا بالمياه وجرف 10 سيارات وقطع الكثير من الطرق في مدينة آسفي وضواحيها، في حين تتواصل جهود الإنقاذ.

(تغطية صحفية أحمد الجشتيمي – إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

