السلطات: إصابة 54 وفقد 18 بعد انفجار في منشأة غاز طبيعي مسال في قطر

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21 يونيو حزيران (رويترز) – قالت السلطات إن 54 شخصا أصيبوا في حين اعتبر 18 في عداد المفقودين بعد انفجار في رأس لفان، مركز عمليات معالجة الغاز الطبيعي المسال الرئيسية في البلاد أمس الأحد.

وذكرت شركة قطر للطاقة في بيان “تؤكد قطر للطاقة وقوع حادث تشغيلي أثناء بدء العمليات في مدينة راس لفان الصناعية، مما أدى إلى انفجار وحريق في مصنع برزان، الذي يستخدم لاحتياجات الغاز المحلية، مساء يوم الأحد 21 يونيو 2026، وتم على الفور نشر فرق الاستجابة للطوارئ لاحتواء الحريق الذي تمت السيطرة عليه”.

وقالت وزارة الداخلية القطرية في بيان إن 54 شخصا أصيبوا بجروح، بينما لا يزال 18 آخرون في عداد المفقودين ويجري البحث عنهم. وعزت الوزارة الانفجار إلى “حادث فني”، مؤكدة عدم وجود أي تسرب يشكل تهديدا للسلامة العامة.

وأضافت أن مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية بالتعاون مع فرق الدفاع المدني تجري عمليات بحث عن المفقودين.

ولم تشر قطر للطاقة إلى ما إذا كان الانفجار قد تسبب في أي أضرار للمصنع، الذي يزود السوق المحلية بالغاز.

وكان شاهد من رويترز قد ذكر في وقت سابق أن دويا ضخما سمع في العاصمة الدوحة جنوبي منشأة رأس لفان.

(تغطية صحفية آندرو ميلز ومنة علاء الدين وأحمد طلبة ومروة رشاد – إعداد بدور السعودي ومحمد علي فرج ومروة سلام للنشرة العربية)