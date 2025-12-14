السلطات: مقتل شابين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
رام الله (الضفة الغربية) 14 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت السلطات الفلسطينية اليوم الأحد إن شابين فلسطينيين قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وذكرت وزارة الصحة أنها أبلغت “باستشهاد الشاب محمد الشروف (23 عاما) برصاص الاحتلال شمال مدينة الخليل واحتجاز جثمانه”.
وقال الجيش الإسرائيلي إن “جنوده حيدوا إرهابيا حاول طعنهم دون أن يصيب أحدا منهم”.
وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) “قوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل الخليل الشمالي أطلقت النار صوب الشروف وأصابته بالرأس، وتركته في المكان ينزف، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه”.
وذكرت الهيئة العامة للشؤون المدنية الليلة الماضية أنها أبلغت وزارة الصحة “باستشهاد الفتى محمد عباهرة (16 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة السيلة الحارثية بمحافظة جنين واحتجاز جثمانه”.
ونعت وزارة التربية والتعليم عباهرة وقالت إنه طالب في الصف الثاني عشر في مدرسة ثانوية.
وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته “حيدت إرهابيا ألقى عبوة ناسفة نحوها دون أن يصيب أحدا منها”.
(تغطية للنشرة العربية علي صوافطة – تحرير دعاء محمد)