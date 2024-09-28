السلطات الأوروبية توصي شركات الطيران بتجنب المجال الجوي اللبناني والإسرائيلي

afp_tickers

2دقائق

أعلنت السلطات الأوروبية السبت أنها أوصت شركات الطيران بتجنب المجال الجوي اللبناني والإسرائيلي بسبب “تكثيف الضربات الجوية وتدهور الوضع الأمني”.

وأصدرت المفوضية الأوروبية والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران بيانا “يوصي بعدم القيام بأنشطة داخل المجال الجوي للبنان وإسرائيل على جميع مستويات الطيران”، وذلك “حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر” في المرحلة الراهنة، على ما أبلغت الوكالة.

وأكد البيان أن الوكالة “ستواصل مراقبة الوضع عن كثب، بهدف تقييم ما إذا كان هناك زيادة أو انخفاض في المخاطر التي تواجه مشغلي الطائرات في الاتحاد الأوروبي نتيجة لتطور التهديد”.

وأتى الاعلان بينما قال الجيش الإسرائيلي السبت إن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله “قتل” في الغارة التي استهدفت الجمعة مقر قيادة الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية.

ولم يصدر بعد أي تأكيد رسمي من حزب الله حول مصير أمينه العام بعد الغارة الإسرائيلية المدمرة التي استهدفت مساء الجمعة بحسب الجيش الإسرائيلي “المقر المركزي لحزب الله” في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال مصدر مقرب من حزب الله في بيروت إن “الاتصال فقد” بنصرالله منذ مساء الجمعة، لكنه أضاف “خلال حرب تموز/يوليو 2006، فقد الاتصال بنصرالله لمدة يومين، وسرى الاعتقاد بأنه قتل، لكنه خرج بعد ذلك بخطاب”.

جمي/دص-شي/غ ر