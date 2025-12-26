السلطات الإسرائيلية: مقتل شخصين في هجوم شنه فلسطيني

القدس 26 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إن فلسطينيا دهس رجلا وطعن امرأة مما أسفر عن مقتلهما في شمال إسرائيل اليوم الجمعة.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن المهاجم، وهو من سكان الضفة الغربية المحتلة، أصيب بعد إطلاق مدني النار عليه في الموقع ونُقل إلى المستشفى.

وأضافت الشرطة أنه “كان هجوما إرهابيا”.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه أصدر تعليماته للجيش بالرد بقوة في بلدة قباطية بالضفة الغربية، التي قال إن المهاجم جاء منها، لإحباط أي هجمات أخرى.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه “يستعد لعملية” في المنطقة.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن شابا يافعا أصيب أيضا في الهجوم، وإن الرجل والمرأة أُعلنت وفاتهما في مكان الهجوم بعد أن عجز المسعفون عن إنعاشهما.

(تغطية صحفية إميلي روز ومعيان لوبيل – إعداد نهى زكريا ومروة سلام للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)