السلطات الإماراتية تنشر تحذيرات للسلامة وسط توقعات باستمرار الأمطار حتى الجمعة

دعت السلطات الإماراتية إلى أخذ الحيطة والحذر في ظل الأمطار الغزيرة التي تشهدها عدة مناطق في البلاد، فيما توقع المركز الوطني للأرصاد أن تستمر الأمطار في الإمارات إلى غاية الجمعة.

وقال المركز الوطني للأرصاد إن فرص هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق في الدولة ستستمر حتى الجمعة، وتشمل المناطق التي يتوقع أن تشهد تساقطات الجزر والمناطق الغربية والشرقية والساحلية ومدينة العين على فترات متفاوتة.

ونشرت وزارة الداخلية الإماراتية تنبيهات السلامة في هذه الظروف الجوية، ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الخروج إلا للضرورة، وكذلك التقيد بقوانين السير والمرور والابتعاد عن أماكن تجمع المياه ومجاري الأودية، تجنبا لانزلاق المركبات.

م ل/رض